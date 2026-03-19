Politico: Зеленский впадет в ярость из-за позиции ЕС по кредиту для Украины

В материале отмечается, что от предоставления этих средств напрямую зависит способность Украины продолжать боевые действия. Саммит ЕС фактически станет полем битвы, на котором будет решаться вопрос финансового выживания Киева и проверяться прочность самого объединения.
По словам одного из европейских дипломатов, если из-за позиции Будапешта кредит так и не одобрят, Зеленский «наверняка придет в ярость». Тема Украины в последнее время стала камнем преткновения для стран Евросоюза, а предстоящая встреча обещает быть «взрывоопасной», говорится в сообщении.
Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что Евросоюз (ЕС) якобы уже согласовал выдачу Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Тем не менее официального подтверждения окончательного решения по кредиту пока нет. По последней информации, Венгрия блокирует кредит в связи с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба».
Как отметил венгерский глава МИД Петер Сийярто, Украину охватили паника и истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро. Кроме того, министр раскритиковал европейских политиков за то, что они говорят об украинском конфликте как о своем, и отметил, что это создает впечатление, будто «в ЕС решили, что Европа должна вступить в войну».