Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Зеленский впадет в ярость из-за позиции ЕС по кредиту для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может впасть в ярость, если на саммите Евросоюза (ЕС) 19 марта Венгрия не отменит свое вето на выделение Киеву 90 миллиардов евро. Такое мнение в среду, 18 марта, выразило издание Politico.

В материале отмечается, что от предоставления этих средств напрямую зависит способность Украины продолжать боевые действия. Саммит ЕС фактически станет полем битвы, на котором будет решаться вопрос финансового выживания Киева и проверяться прочность самого объединения.

По словам одного из европейских дипломатов, если из-за позиции Будапешта кредит так и не одобрят, Зеленский «наверняка придет в ярость». Тема Украины в последнее время стала камнем преткновения для стран Евросоюза, а предстоящая встреча обещает быть «взрывоопасной», говорится в сообщении.

Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что Евросоюз (ЕС) якобы уже согласовал выдачу Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Тем не менее официального подтверждения окончательного решения по кредиту пока нет. По последней информации, Венгрия блокирует кредит в связи с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба».

Как отметил венгерский глава МИД Петер Сийярто, Украину охватили паника и истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро. Кроме того, министр раскритиковал европейских политиков за то, что они говорят об украинском конфликте как о своем, и отметил, что это создает впечатление, будто «в ЕС решили, что Европа должна вступить в войну».

