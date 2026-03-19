Politico: Зеленский впадет в ярость из-за позиции ЕС по кредиту для Украины

Как отметил венгерский глава МИД Петер Сийярто, Украину охватили паника и истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро. Кроме того, министр раскритиковал европейских политиков за то, что они говорят об украинском конфликте как о своем, и отметил, что это создает впечатление, будто «в ЕС решили, что Европа должна вступить в войну».