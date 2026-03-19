Россияне, достигшие 80 лет в марте, получат в апреле увеличенную пенсию

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Фиксированная часть страховой пенсии в апреле этого года в России у граждан, которым исполнилось 80 лет, составит почти 20 тыс. рублей. В их выплату также входит страховая часть, размер которой зависит от стажа и страховых взносов. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«При достижении 80 лет фиксированная часть пенсии увеличивается в два раза. По этой причине ее сумма будет составлять 19 169,4 рублей», — сказал Сафонов.
Как пояснил эксперт, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, имеют право на получение повышенной пенсии. Страховая пенсия по старости состоит из двух частей. Первая — фиксированная, которая в 2026 году равна 9 584 рубля. Вторая — страховая, которая зависит от трудового стажа и суммы страховых взносов, которые поступили на пенсионный счет работника в качестве взносов с заработной платы, объяснил Сафонов.