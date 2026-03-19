Россияне, достигшие 80 лет в марте, получат в апреле увеличенную пенсию

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Фиксированная часть страховой пенсии в апреле этого года в России у граждан, которым исполнилось 80 лет, составит почти 20 тыс. рублей. В их выплату также входит страховая часть, размер которой зависит от стажа и страховых взносов. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.