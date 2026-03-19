Дрон атаковал главное управление СБУ во Львовской области

Удар был нанесен по зданию главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.
«Беспилотник атаковал главное управление СБУ во Львовской области. Есть разрушения», — написал глава львовской военной администрации в телеграм-канале.
Ранее во Львове прогремело несколько взрывов. По данным местных изданий, в городе и области не была объявлена воздушная тревога. Есть погибшие и раненые, среди пострадавших числятся сотрудники правоохранительных органов.
Также в Киеве прогремели взрывы. Обломки дрона-камикадзе «Герань» упали вблизи монумента Независимости, одной из главных достопримечательностей столицы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил факт удара.