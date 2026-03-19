Свыше 15 миллиардов рублей выделено на поддержку семей и материнства в Хабаровском крае

В 2025 году в краевые родильные дома по федеральному проекту «Охрана материнства и детства» президентского нацпроекта «Семья» поступило 176 единиц нового оборудования на общую сумму свыше 257 миллионов рублей. В 2026-м на техническое переоснащение из федерального бюджета выделено 200 миллионов рублей.
— Поддержке материнства и детства уделяется особое внимание. На эти цели из краевого бюджета выделяется более 15 миллиардов рублей ежегодно. Женщина должна рожать там, где есть профессиональные кадры и самое лучшее оборудование. В отдаленных районах предоставляется плановая медицинская помощь, а для родов мы направляем женщин в профессиональные центры. Задача по увеличению рождаемости в регионе — номер один, и ее решение не ограничивается стенами роддома. Мы задействуем комплексные меры. Подключаются и социальные работники, и педагоги, и психологи, чтобы поддержать будущую маму, убедить сохранить беременность. Семью сопровождают на всех этапах, пока ребенок не вырастет, — от детского сада до окончания института, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.
Так, в родильном доме имени докторов Федора и Зинаиды Венцовых продолжается обновление оборудования. Для отделения патологии беременных и родового блока за счет краевого бюджета закупили два новых аппарата УЗИ экспертного класса стоимостью около шести миллионов рублей каждый. Они позволяют специалистам-медикам с высокой точностью оценивать состояние плода и кровоток, делая протекание беременности максимально безопасным.
На собственные средства учреждение приобрело ксеноновую бактерицидную установку «Альфа» отечественного производства стоимостью более трех миллионов рублей. Аппарат обеспечивает в операционных стерильность, за считанные минуты уничтожая до 99 процентов вирусов и бактерий.
По краевой программе субсидий поступили оборудование для фототерапии новорожденных, мониторы для контроля состояния малышей во время родов и диагностики сердца. Медучреждение также пополнилось и новыми аппаратами КТГ (кардиотокограф). Их главная особенность — беспроводные датчики, работающие по Bluetooth. Теперь роженице не нужно лежать, будучи подключенной к проводам: с датчиками можно спокойно перемещаться по палате и даже выходить в коридор.
В 2025 году в краевые родильные дома поступило 176 единиц нового оборудования на общую сумму свыше 257 миллионов рублей.
— Активность женщины во время схваток снижает необходимость в медикаментозном обезболивании. Пациентка сама находит положение, в котором ей комфортно. Мы также закупили электрокоагулятор для операций кесарева сечения. Он позволяет останавливать кровь, не прошивая сосуды, а аккуратно спаивая их электроимпульсом. Данный аппарат снижает объем кровопотери, что в подобных случаях особенно важно, — объяснил заведующий акушерским отделением Михаил Гороховский.
Одна из пациенток обновленного роддома — Анастасия Егорова. Она стала мамой в праздничный день — восьмого марта родила дочку. Признается — учреждение ее приятно удивило.
— Здесь все просто замечательно, мне комфортно. В палате удобная кровать, телевизор, кондиционер и даже кухонная зона: пока малыш спит, ты можешь спокойно попить чай и отдохнуть. Для ребенка тоже есть все необходимое: кроватка, пеленальный столик. Врачи относятся очень трепетно: помогают, подсказывают, поддерживают, — поделилась Анастасия Егорова.
Масштабное оснащение коснулось и краевого перинатального центра имени Г. С. Постола. Так, в отделении анестезиологии-реанимации для новорожденных начал работу современный электроэнцефалограф отечественного производства стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Он позволяет диагностировать судорожные состояния и оценивать мозговую активность малышей, ведя синхронную видеозапись для уточнения диагноза в сложных случаях. Центр пополнился также двумя новыми УЗИ-аппаратами экспертного класса, девятью аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных и высокотехнологичной дезинфекционно-моечной машиной. Кроме того, там внедрена уникальная для Дальнего Востока система видеотрансляции. Родители, чьи дети находятся на выхаживании в реанимации, могут в режиме реального времени видеть ребенка через специальное приложение на смартфоне, что обеспечивает психологический комфорт и круглосуточную связь с малышом.
Важно, что в центре занимаются не только родоразрешением, но и проблемами зачатия. Для процедуры ЭКО, которая проводится бесплатно по полису ОМС, в конце 2024 года за счет средств краевого бюджета закуплен уникальный эмбриоскоп стоимостью 27,5 миллиона рублей.
— Сегодня в крае выстроена комплексная система родовспоможения, — сказал министр здравоохранения региона Станислав Мальцев. — Основа — это женские консультации, затем родильные дома и перинатальный центр. Но мы предусмотрели и особые условия для северных территорий, где родов немного. Там обязательно есть родильные залы. Женщина может родить экстренно, после чего малыша переводят в перинатальный центр. Успешность родовспоможения держится на трех составляющих. Первое — четкая работа всех звеньев системы. Второе — качество подготовки персонала. И третье — вооруженность современной техникой и правильная маршрутизация.
В Хабаровском крае сегодня действуют 23 меры поддержки для семей с детьми, в том числе 12 — для многодетных. Благодаря принимаемым мерам число многодетных семей в регионе растет. Всего их сейчас — более 24 тысяч, в них воспитываются свыше 82,5 тысячи детей. С 2026 года учреждены новые региональные выплаты: единовременная — в размере 300 тысяч рублей женщинам до 35 лет при рождении пятого и последующих детей, ежемесячная — студенткам в размере 25 тысяч рублей при рождении ребенка и до достижения им трех лет.
Увеличено финансирование краевой программы поддержки молодых семей. Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий. Более тысячи семей получили по одному миллиону рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.