Свыше 15 миллиардов рублей выделено на поддержку семей и материнства в Хабаровском крае

— Поддержке материнства и детства уделяется особое внимание. На эти цели из краевого бюджета выделяется более 15 миллиардов рублей ежегодно. Женщина должна рожать там, где есть профессиональные кадры и самое лучшее оборудование. В отдаленных районах предоставляется плановая медицинская помощь, а для родов мы направляем женщин в профессиональные центры. Задача по увеличению рождаемости в регионе — номер один, и ее решение не ограничивается стенами роддома. Мы задействуем комплексные меры. Подключаются и социальные работники, и педагоги, и психологи, чтобы поддержать будущую маму, убедить сохранить беременность. Семью сопровождают на всех этапах, пока ребенок не вырастет, — от детского сада до окончания института, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.