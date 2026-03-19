Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопад приостановил пассажирское авиасообщение на линии Хабаровск — Охотск

Аэропорт на севере Хабаровского края закрыт, вылеты рейсов отложены.

Источник: Хабаровский край сегодня

Аэропорт Охотска закрыт сегодня до 12:00 на расчистку взлётно-посадочной полосы от снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Охотский округ оказался во власти мощного циклона. Сегодня, по прогнозам синоптиков, там продолжится обильный снегопад, будет дуть ветер с порывами до 16 м/c.

Неблагоприятные метеоусловия вынуждают авиакомпании корректировать графики выполнения рейсов.

Воздушная гавань Охотска закрыта до 12:00 на расчистку от снега взлетно-посадочной полосы.

Рейсы за 13 — 19 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены по метеоусловиям Охотска. Вылет рейса за 13 марта запланирован на завтра, предполагаемое время вылета — 09:20. Сведения о времени вылета рейсов за 14 — 19 марта предоставят 20 марта в 10:10.