Снегопад приостановил пассажирское авиасообщение на линии Хабаровск — Охотск

Аэропорт Охотска закрыт сегодня до 12:00 на расчистку взлётно-посадочной полосы от снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Охотский округ оказался во власти мощного циклона. Сегодня, по прогнозам синоптиков, там продолжится обильный снегопад, будет дуть ветер с порывами до 16 м/c.
Неблагоприятные метеоусловия вынуждают авиакомпании корректировать графики выполнения рейсов.
Рейсы за 13 — 19 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены по метеоусловиям Охотска. Вылет рейса за 13 марта запланирован на завтра, предполагаемое время вылета — 09:20. Сведения о времени вылета рейсов за 14 — 19 марта предоставят 20 марта в 10:10.