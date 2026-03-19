В ГД предложили разрешить привязывать полис ОСАГО не к автомобилю, а к водителю

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) нужно разрешить привязывать не к автомобилю, а к конкретному водителю, независимо от используемого им транспортного средства. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что сейчас ОСАГО выдается на конкретное транспортное средство, и в полис можно вписать любое количество человек, что является удобным, когда в семье одна машина и несколько водителей.
«Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, ему как удобнее — либо он застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми легковыми автомобилями, и, если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует [ущерб]. А если в семье один автомобиль и несколько водителей, то тогда полис уже привязывается к конкретному транспортному средству, и управляют им все члены семьи, вписанные в этот полис», — предложил депутат.
Он отметил, что ранее такой законопроект уже вносился и не был поддержан. «Но в этом направлении надо двигаться, и рано или поздно мы к этому придем», — сказал Нилов, пояснив, что это связано в том числе с распространением электросамокатов.
«Обязательного требования иметь страховку [для езды на электросамокатах] нет, потому как к самокату страховка добровольно привязывается самими организациями кикшеринга. А если бы можно было страховать свою гражданскую ответственность, то, возможно, неприятных случаев было бы гораздо меньше, когда в результате ДТП с самокатом получить нормальную компенсацию пострадавшей стороне не удается», — заключил Нилов.