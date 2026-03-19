Суд оштрафовал «Читай-город» за продажу книг с пропагандой ЛГБТ*

Магазин «Читай-город» оштрафовали за три книги с пропагандой ЛГБТ*

Источник: Комсомольская правда

Книжный магазин «Читай-город» в Махачкале оштрафован на 800 тыс. рублей за продажу изданий, признанных содержащими пропаганду ЛГБТ*. Соответствующее постановление суда имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно судебному акту, в магазине «Читай-город» в ТЦ «Этажи» покупательница купила книги Фредрика Бакмана «Медвежий угол» и «Мы против вас», а также роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». После чего передала их сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану.

«Судья постановил: ООО “Новый книжный М” признать виновным… и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Доктор философских наук Артем Жуков заключил, что в указанных произведениях усматриваются признаки идей, связанных с пропагандой гомосексуализма*.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 120 тыс. рублей журналистку Катерину Гордееву** за пропаганду ЛГБТ*.

* — Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

** — Признана в РФ иностранными агентами.