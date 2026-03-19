Суд оштрафовал «Читай-город» за продажу книг с пропагандой ЛГБТ*

Книжный магазин «Читай-город» в Махачкале оштрафован на 800 тыс. рублей за продажу изданий, признанных содержащими пропаганду ЛГБТ*. Соответствующее постановление суда имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно судебному акту, в магазине «Читай-город» в ТЦ «Этажи» покупательница купила книги Фредрика Бакмана «Медвежий угол» и «Мы против вас», а также роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». После чего передала их сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану.
«Судья постановил: ООО “Новый книжный М” признать виновным… и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Доктор философских наук Артем Жуков заключил, что в указанных произведениях усматриваются признаки идей, связанных с пропагандой гомосексуализма*.
Ранее суд в Москве оштрафовал на 120 тыс. рублей журналистку Катерину Гордееву** за пропаганду ЛГБТ*.
* — Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
** — Признана в РФ иностранными агентами.