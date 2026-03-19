Суд оштрафовал «Читай-город» за продажу книг с пропагандой ЛГБТ*

Согласно судебному акту, в магазине «Читай-город» в ТЦ «Этажи» покупательница купила книги Фредрика Бакмана «Медвежий угол» и «Мы против вас», а также роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». После чего передала их сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану.