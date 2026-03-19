В Новосибирске владельца обрушившегося в январе ТЦ оставили в СИЗО до мая

В Новосибирске суд принял решение оставить под стражей собственника обрушившегося ТЦ в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Вопрос о мере пресечения рассматривался в Первомайском районном суде 18 марта 2026 года по ходатайству следователя.

Фигурантом дела выступает Сергей Турков, которому инкриминируется преступление, предусмотренное пунктами «а» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Данная статья квалифицирует оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если эти действия совершены группой лиц по предварительному сговору и повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Согласно решению суда, Сергей Турков останется в СИЗО как минимум до 21 мая 2026 года. Постановление на данный момент ещё не вступило в законную силу.

Напомним, что обрушение крыши и второго этажа торгового центра произошло в январе этого года. Погиб один человек.