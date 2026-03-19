Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три рейса задерживаются в новосибирском аэропорту Толмачево

Задержки касаются как вылетов в южном направлении, так и прибытия одного борта.

Источник: Комсомольская правда

Утром 19 марта в новосибирском аэропорту Толмачево изменилось расписание нескольких рейсов. Задержки касаются как вылетов в южном направлении, так и прибытия одного борта. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло аэропорта.

Рейс авиакомпании FV 6642 должен был отправиться из Новосибирска в Сочи в 7:55, однако время вылета перенесли на 9:55. Почти на два часа позже запланированного, в 13:15 вместо 11:15, вылетит борт ZF 2947 авиакомпании, следующий на Пхукет.

Кроме того, корректировки коснулись и графика прибытия. Самолет S7 5118, следующий из Минеральных Вод, должен был приземлиться в Толмачево в 1:20 ночи, но теперь пассажиров ожидают только к 9 часам утра.