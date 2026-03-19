ФБР начало расследование против экс-главы террористического центра США Кента

«В отношении Джо Кента ведется расследование ФБР в связи с возможными утечками засекреченной информации, сообщили мне три источника. Мне сказали, что расследование началось до его отставки», — написала журналистка портала Шелби Тэлкотт в соцсети X.
Ранее Белый дом был неприятно удивлен, когда Джо Кент решил публично объявить о своей отставке. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал его как «хорошего парня», добавив, что всегда считал Кента слабым в вопросах безопасности.
Как сообщал KP.RU, в Нью-Йорке прошли протесты против операции США в Иране. Демонстранты назвали американское военное вмешательство на Ближнем Востоке как «преступную войну» и «бессмысленную войну».