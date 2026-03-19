ФБР начало расследование против экс-главы террористического центра США Кента

ФБР расследует возможные утечки информации в отношении Джо Кента.

Источник: Комсомольская правда

ФБР ведет расследование в отношении Джо Кента, который ранее ушел в отставку с поста руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Нацразведки США из-за несогласия с операцией против Ирана. Об этом сообщил портал Semafor.

«В отношении Джо Кента ведется расследование ФБР в связи с возможными утечками засекреченной информации, сообщили мне три источника. Мне сказали, что расследование началось до его отставки», — написала журналистка портала Шелби Тэлкотт в соцсети X.

Ранее Белый дом был неприятно удивлен, когда Джо Кент решил публично объявить о своей отставке. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал его как «хорошего парня», добавив, что всегда считал Кента слабым в вопросах безопасности.

Как сообщал KP.RU, в Нью-Йорке прошли протесты против операции США в Иране. Демонстранты назвали американское военное вмешательство на Ближнем Востоке как «преступную войну» и «бессмысленную войну».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
