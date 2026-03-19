Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили изменить назначение полиса ОСАГО: что известно

В Госдуме хотят позволить привязывать полис ОСАГО не к автомобилю, а к водителю.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили разрешить оформлять ОСАГО не на машину, а на водителя. По словам депутата Ярослава Нилова, полис будет действовавать при управлении любым автомобилем. Об этом Нилов заявил в беседе с ТАСС.

«Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, ему как удобнее», — сказал парламентарий.

Действующая система привязывает полис ОСАГО к транспортному средству. При этом страховка допускает включение в нее любого числа водителей, что актуально для семей с одной машиной и несколькими водителями.

Нилов напомнил, что для поездок на электросамокатах обязательная страховка не нужна. Но компании по аренде могут по своему желанию добавлять ее к условиям проката.

Накануне Центробанк предложил изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО.

При этом автоэксперт Андрей Ломанов порекомендовал автовладельцам не менять зимнюю резину до апреля.