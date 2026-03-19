В России предложили изменить назначение полиса ОСАГО: что известно

В России предложили разрешить оформлять ОСАГО не на машину, а на водителя. По словам депутата Ярослава Нилова, полис будет действовавать при управлении любым автомобилем. Об этом Нилов заявил в беседе с ТАСС.
«Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, ему как удобнее», — сказал парламентарий.
Действующая система привязывает полис ОСАГО к транспортному средству. При этом страховка допускает включение в нее любого числа водителей, что актуально для семей с одной машиной и несколькими водителями.
Нилов напомнил, что для поездок на электросамокатах обязательная страховка не нужна. Но компании по аренде могут по своему желанию добавлять ее к условиям проката.
