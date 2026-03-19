Реку Объяснения во Владивостоке очищают от ила и мусора

На текущем этапе уже пройдено почти 600 метров береговой линии и изъято более 3800 кубометров ила и грунта. В целом по Приморскому краю за 2025 год спасатели расчистили около 14 километров береговых линий. Эти меры позволили защитить от последствий паводков жителей 15 муниципалитетов региона.