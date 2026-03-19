Реку Объяснения во Владивостоке очищают от ила и мусора

Во Владивостоке впервые за четверть века проводят комплексную очистку русла реки Объяснения. Работы ведут спасатели краевой службы ГОЧС совместно с агентством по ГТС. Основная задача — предотвратить затопление близлежащих территорий при подъеме уровня воды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Из-за высокой концентрации соли в воде спецтехнику невозможно загнать непосредственно в русло. Для очистки дна специалисты используют экскаватор с удлиненной стрелой и два самосвала.
«Долгие годы река не чистилась и была сильно загрязнена. В ней находятся бытовые отходы, покрышки, аккумуляторы и даже несколько электрических самокатов. Весь извлеченный грунт вывозится самосвалами на полигон», — рассказали специалисты министерства ГОЧС.
На текущем этапе уже пройдено почти 600 метров береговой линии и изъято более 3800 кубометров ила и грунта. В целом по Приморскому краю за 2025 год спасатели расчистили около 14 километров береговых линий. Эти меры позволили защитить от последствий паводков жителей 15 муниципалитетов региона.