Актрису Ирину Горбачеву внесли в базу данных «Миротворца»*

Российская актриса Ирина Горбачева появилась в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом стало известно в среду, 18 марта.
В карточке актрисы указано, что ей вменяют «российскую пропаганду» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Одной из причин внесения в базу стало участие Горбачевой в съемках видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном».
Ирина Горбачева родилась в Мариуполе в 1988 году, в девятилетнем возрасте переехала в Подмосковье, передают «Известия».
Ранее герой России космонавт Федор Юрчихин, совершивший пять космических полетов, также попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Его обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы», а также «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.
Ранее 25 российских детей внесли в базу ресурса «Миротворец»*. При этом даты рождения внесенных в список детей — с 2016 по 2022 год. В качестве причин указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательное нарушение государственной границы Украины».
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.