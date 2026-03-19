Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё в двух аэропортах России ввели план «Ковёр»

В аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснили в Росавиации.

Также в ведомстве сообщили, что ограничения, ранее введенные в аэропорту Сочи, были сняты.

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Предварительно, сбито уже около 10 дронов. Как рассказали местные жители, мощные взрывы начали раздаваться в районе промзоны после 2 часов ночи и продолжаются до сих пор, всего было слышно уже 15−20 хлопков. Многие жители проснулись от громких звуков, по их словам в домах трясутся стëкла, а у машин во дворе срабатывает сигнализация.

