В Москве показали модуль для радиосвязи даже в заглубленном пункте управления

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты Военной академии связи им. С. М. Буденного показали систему расширения зоны радиопокрытия, в основе которой находится радиофотонный модуль, позволяющий обеспечивать перенос радиочастотного спектра по оптическому волокну без аналогово-цифровых преобразований. Об этом ТАСС рассказали представители академии в рамках XXIX Международного салона «Архимед-2026».
«Принцип данного модуля основан на том, что в передатчике и приемнике имеется лазерный диод и фотодетектор, которые осуществляют прямое преобразование оптического излучения в радиосигнал и обратно. Указанная способность позволила организовать перенос радиочастотного спектра по оптическим волокнам на расстояния до 20 км без усиления и обеспечить работу разнородных устройств (радиостанции УКВ-диапазона, приемники навигационных сигналов, сигналы GSM/LTE, управления БПЛА) в условиях радиоподавления, что, несомненно, позволяет формировать задел для дальнейших исследований, направленных на повышение эффективности функционирования системы связи и обеспечения безопасности личного состава», — поделилась представитель академии.
По ее словам, модуль прошел апробацию в зоне специальной военной операции. «Критический взгляд наших бойцов в проекции на богатый боевой опыт позволил актуализировать вектор дальнейших исследований, направленный на совершенствование устройства, дальнейшее прикладное развитие фотоники и совершенствование форм и способов ее применения», — добавили в академии.