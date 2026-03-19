Ключевую дорогу к Николаевску-на-Амуре приведут в порядок до конца года

В Хабаровском крае в этом году отремонтируют больше 17 километров опорной сети региональных автодорог и почти 50 метров мостов. Работы идут по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Особое внимание будет уделено важному участку дороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре» в Комсомольском районе — с 20-го по 40-й километр. Дорожники восстановят 26 водопропускных труб, отремонтируют мосты через реки Понгдан и Мачтовая, а также заменят гравийное покрытие на современное асфальтобетонное. Кроме того, на этой же трассе полностью реконструируют мост через реку Горная — построят новые опоры, смонтируют пролётные строения и уложат прочное сталефибробетонное покрытие.
«Опорная сеть автодорог формирует транспортный каркас страны. По итогам 2025 года доля дорог опорной сети в Хабаровском крае, находящихся в нормативном состоянии, составила 56,14%», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов.
Жители отдалённых территорий особенно ждут завершения ремонта. Эта дорога остаётся главной артерией для доставки продуктов, работы экстренных служб и повседневных поездок местных жителей.