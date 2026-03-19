Ключевую дорогу к Николаевску-на-Амуре приведут в порядок до конца года

Особое внимание будет уделено важному участку дороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре» в Комсомольском районе — с 20-го по 40-й километр. Дорожники восстановят 26 водопропускных труб, отремонтируют мосты через реки Понгдан и Мачтовая, а также заменят гравийное покрытие на современное асфальтобетонное. Кроме того, на этой же трассе полностью реконструируют мост через реку Горная — построят новые опоры, смонтируют пролётные строения и уложат прочное сталефибробетонное покрытие.