В Новосибирской области в ходе рейда поймали нелегальных перевозчиков

В Новосибирской области прошёл совместный рейд представителей регионального Минтранса, МТУ Ространснадзора по СФО и Госавтоинспекции, направленный на выявление и пресечение нелегальных пассажирских перевозок. Проверки затронули как автобусные маршруты, так и работу такси, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО.

Источник: Сиб.фм

Как рассказали в ведомстве, такие мероприятия проводятся на регулярной основе. Их главная цель — профилактика нарушений, а также повышение безопасности и качества перевозок. Сотрудники минтранса контролируют не только автобусное сообщение, но и деятельность такси. Это позволяет своевременно реагировать на несоответствия и привлекать перевозчиков к ответственности по закону.

Очередной рейд состоялся 18 марта. Инспекторы осмотрели транспортные средства, задействованные в межрегиональных и международных перевозках. В результате проверки были выявлены грубые нарушения у двух водителей. Один из них использовал опознавательные знаки такси без соответствующего разрешения, а другой осуществлял перевозки, не имея лицензии. Теперь им грозят административные штрафы.

Вместе с тем в ходе рейда проверили соблюдение требований к работе такси. У части водителей все необходимые разрешения и требования безопасности оказались в порядке — к ним у проверяющих претензий не возникло.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что более 800 цветов изъяли у нелегальных продавцов в Новосибирске в ходе рейдов.