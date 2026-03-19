В Новосибирской области в ходе рейда поймали нелегальных перевозчиков

Как рассказали в ведомстве, такие мероприятия проводятся на регулярной основе. Их главная цель — профилактика нарушений, а также повышение безопасности и качества перевозок. Сотрудники минтранса контролируют не только автобусное сообщение, но и деятельность такси. Это позволяет своевременно реагировать на несоответствия и привлекать перевозчиков к ответственности по закону.
Очередной рейд состоялся 18 марта. Инспекторы осмотрели транспортные средства, задействованные в межрегиональных и международных перевозках. В результате проверки были выявлены грубые нарушения у двух водителей. Один из них использовал опознавательные знаки такси без соответствующего разрешения, а другой осуществлял перевозки, не имея лицензии. Теперь им грозят административные штрафы.
Вместе с тем в ходе рейда проверили соблюдение требований к работе такси. У части водителей все необходимые разрешения и требования безопасности оказались в порядке — к ним у проверяющих претензий не возникло.
