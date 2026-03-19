В Саудовской Аравии пригрозили Ирану ответить эскалацией: МИД дал четкий ответ

МИД: Саудовская Аравия и другие страны залива зеркально ответят на эскалацию.

Источник: Комсомольская правда

Саудовская Аравия и ее другие страны Персидского залива намерены реагировать жестко на любые провокационные действия со стороны Ирана. Как заявил глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд, страна ответит эскалацией на эскалацию Тегерана.

«Он приносит извинения, однако они также звучат лишь как попытка шантажировать наши страны. Любая эскалация встретит только ответную эскалацию», — заявил министр в рамках встречи глав МИД в Эр-Рияде.

Глава МИД Саудовской Аравии считает, что Тегеран использует методы давления для реализации своих политических целей.

Министр также отметил, что рассчитывает на скорейшее прекращение иранских атак в адрес государств Персидского залива.

Накануне в Иране сообщили о ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском городе Янбу.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше