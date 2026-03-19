В Саудовской Аравии пригрозили Ирану ответить эскалацией: МИД дал четкий ответ

«Он приносит извинения, однако они также звучат лишь как попытка шантажировать наши страны. Любая эскалация встретит только ответную эскалацию», — заявил министр в рамках встречи глав МИД в Эр-Рияде.
Глава МИД Саудовской Аравии считает, что Тегеран использует методы давления для реализации своих политических целей.
Министр также отметил, что рассчитывает на скорейшее прекращение иранских атак в адрес государств Персидского залива.
Накануне в Иране сообщили о ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском городе Янбу.
Узнать больше по теме
