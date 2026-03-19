Миронов предложил разрешить мигрантам работать в РФ только вахтовым методом

Иностранные граждане могут возвращаться в Россию исключительно в случае, если они заключили новый трудовой контракт, считает лидер партии «Справедливая Россия».

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Трудовые мигранты должны работать в России исключительно вахтовым методом. Такое мнение высказал ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Надо прекратить массовый завоз. Вместо трудовых патентов — только вахтовый метод. Переход в другую организацию и уж тем более переезд в другой регион надо запретить, а приезжать в Россию иностранные граждане должны без семьи», — считает Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что трудовые мигранты должны возвращаться в Россию исключительно в случае, если они заключили новый трудовой контракт, а для тех, кто успел перевезти в Россию родственников необходимо установить правило: «нарушил закон — домой вместе со всей семьей».

Он также предложил отменить патентную систему и принять «четкие правила трудоустройства иностранных граждан в России».

18 марта Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России. Инициатива предусматривает, в частности, контроль за доходами мигрантов и расширяет перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство.