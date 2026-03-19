Комсомольчанин стащил золотую цепь у спящей женщины в гостинице

Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.
В декабре прошлого года 35-летняя жительница города обратилась в отдел полиции № 2 УМВД с заявлением о пропаже украшения. Женщина ночевала в одной из гостиниц, легла спать, а утром обнаружила, что с шеи исчезла золотая цепь стоимостью 60 тысяч рублей.
В феврале этого года оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, сразу признался в содеянном. Выяснилось, что он тоже находился в той же гостинице и заметил, что дверь в номер потерпевшей осталась незапертой. Проникнув внутрь, воришка снял цепочку прямо с шеи спящей женщины и быстро ушёл.
Похищенное украшение фигурант сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на свои нужды. Позже он полностью возместил потерпевшей причинённый ущерб.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.