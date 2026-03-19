Житель Владивостока продает огромную коллекцию фигурок «Kinder-сюрприз»

Продавец из Владивостока выставил на Avito большую коллекцию игрушек из шоколадных яиц «Kinder-сюрприз» 1990‑х годов за 290 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой подержанного автомобиля того же возраста. По данным сервиса объявлений, лот размещён как единый комплект.
Как пишет издание VLADIVOSTOK.RU, в набор входят сотни миниатюрных фигурок, большинству из которых уже больше 30 лет. Продавец разложил игрушки по коллекциям и упаковал их в прозрачные пакеты, на фото видны фигурки бегемотиков, крокодильчиков, машинки, гномы и персонажей популярных мультфильмов 90‑х.
Автор объявления подчёркивает, что продаёт коллекцию целиком и не намерен разбивать её на части. Точное количество игрушек он не называет и предлагает потенциальным покупателям оценивать масштаб самостоятельно по фотографиям.
В тексте к описанию лота продавец отдельно замечает, что не все снимки попали в публикацию, и просит писать ему только по делу, без просьб о поштучной продаже.
В описании также говорится, что редкие серии игрушек из «Kinder-сюрприз» коллекционеры давно считают раритетами, и отдельные подборки могут стоить дороже всего предложенного лота.