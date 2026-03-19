В Красноярске мужчина погиб под поездом

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины грузовым поездом на железной дороге в Красноярске.
Все случилось 17 февраля около 23 часов на станции «Северная». Пешеход от полученных травм скончался на месте, сообщили в СК на транспорте.
В настоящее время проводится процессуальная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), выясняются причины произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Жителям напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности и нарушение правил поведения рядом с ней чревато для жизни и здоровья. Переходить пути необходимо только в предназначенных для этого местах и на разрешенный сигнал светофора, достоверно убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
