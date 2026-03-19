Бесплатные мастер-классы по фотографии пройдут во Владивостоке

Во Владивостоке 25 марта состоятся бесплатные мастер-классы в рамках международного фотоконкурса «Самая красивая страна», который проводит Русское географическое общество. Образовательная программа пройдет на площадке Приморского краевого отделения РГО — Общества изучения Амурского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Участников ждет серия встреч с призерами и финалистами конкурса. В программе — мастер-классы и портфолио-ревю, где можно показать свои работы и получить рекомендации от профессиональных фотографов.
Одним из спикеров станет астрофотограф Антон Комлев. Он расскажет об особенностях съемки ночного неба, объяснит, как работать с оборудованием и на что обращать внимание при обработке снимков. Участники смогут узнать, как запечатлеть звездное небо и передать атмосферу космоса в кадре.
Также перед слушателями выступит фотограф дикой природы Юрий Смитюк. Он поделится опытом съемки редких животных и объяснит, как «читать» лес, чтобы сделать удачный кадр.
Организаторы отмечают, что участие в мероприятиях бесплатное, а полученные знания помогут подготовиться к конкурсу и повысить уровень фотомастерства.