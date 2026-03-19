Группу «чёрных лесорубов» задержали в Хабаровском крае

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю выявили и задержали в лесном массиве в районе имени Лазо вблизи села Екатеринославка группу из семи мужчин в возрасте от 35 до 53 лет, подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений с ущербом более чем на 25 млн рублей. Содействие полицейским оказывал специалист регионального Министерства лесного хозяйства и лесопереработки, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Как установили оперативники, противоправную деятельность организовал ранее не судимый 43-летний уроженец села Солонцовый. В труднодоступном районе, куда можно добраться только на технике с повышенной проходимостью, он вместе с подельниками, начиная с ноября прошлого года, нелегально заготавливал осины, дубы и берёзы.
Стволы сообщники распиливали на небольшие брёвна, вывозили на грузовике и тракторе, принадлежащим одному из злоумышленников, а далее реализовывали жителям близлежащих посёлков для отопления. По данным оперативников, злоумышленникам удалось вырубить порядка 300 деревьев. Трое из соучастников официально трудоустроены в различных организациях, для остальных противоправная деятельность являлась основным источником дохода.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские изъяли древесину, грузовой автомобиль, трактор и бензопилы.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.