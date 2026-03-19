Люди с недосыпом чаще запоминают сны, рассказала врач

РИА Новости: у людей с частыми пробуждениями больше окон для запоминания снов.

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Люди с недосыпом, частыми пробуждениями и храпом чаще запоминают сны, сообщила РИА Новости врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

«Люди с тревожным фоном, с недосыпом, с частыми пробуждениями, с храпом и остановками дыхания во сне, с синдромом беспокойных ног, а также те, кто часто просыпается по будильнику, могут помнить сны чаще, просто потому что у них больше окон для запоминания», — сказала Бонадыкова.

Она отметила, что если человек спит очень глубоко и непрерывно, мозг может не дать момента для фиксации сюжета, и утром будет ощущение, что снов не было. Если же сон более поверхностный, есть микропробуждения, особенно под утро, вероятность запомнить сон резко растет.

«Разница почти всегда не в том, кто видит сны, а в том, кто их уносит в память. Чтобы сон запомнился, нужно совпадение двух условий: сон должен быть достаточно эмоциональным или необычным, и вблизи него должно случиться пробуждение, хотя бы короткое», — рассказала Бонадыкова.

Врач добавила, что на яркость влияет и состояние нервной системы. Стресс, эмоциональные переживания, важные события, конфликтные темы, тревожность, иногда лихорадка, некоторые препараты, отмена алкоголя после регулярного употребления — все это может делать сны более насыщенными и похожими на проживание.

«Есть и индивидуальные особенности, кому-то ближе образное мышление, кто-то лучше удерживает визуальные сцены, у кого-то выше привычка анализировать переживания», — отметила Бонадыкова.

Она уточнила, что если человек ведет дневник снов или просто несколько раз утром вспоминает, что снилось, мозг обучается лучше сохранять эти следы, и сны становятся как будто чаще, хотя меняется прежде всего память о них.

«Если яркие сны становятся мучительными, превращаются в кошмары, нарушают сон, вызывают ночные пробуждения с сердцебиением и страхом, здесь важно разбираться. Иногда за этим стоит хроническое перенапряжение, иногда нарушения дыхания во сне, иногда бессонница, иногда тревожное расстройство», — подчеркнула Бонадыкова.

Врач добавила, что в таких случаях задача не в том, чтобы убрать сны, а в том, чтобы вернуть сну глубину и стабильность, тогда и сердцу легче, и психике спокойнее.