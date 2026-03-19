Новосибирец продает авто с парилкой и караоке в кузове за 680 тысяч

В машине оборудовали настоящую парилку с комнатой отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области выставили на продажу необычный автомобиль «ГАЗ-66» 1991 года выпуска. В машине оборудовали настоящую парилку с комнатой отдыха. Объявление разместили на популярном сайте.

Продавец утверждает, что пробег автомобиля составляет 100 тысяч километров. Двигатель и шасси остались родными, рама не гнилая, а на машине установлены шины от БТР. Внешне кузову требуется обновление краски.

Главная особенность автомобиля скрыта в кунге. Там построили парилку, рассчитанную на четырех человек, и комнату отдыха на шесть персон. Для комфортной жизни на колесах предусмотрены душ, DVD и караоке, а также холодильник.

Владелец отмечает полную автономность транспорта. Запас горячей воды составляет 350 литров, холодной — 250 литров. Имеются автономные насосы подачи воды, автономная канализация и даже дровник. Баня топится исключительно дровами.

Цена необычного автомобиля с парилкой и музыкой установлена в 680 тысяч рублей. Продавец готов рассмотреть варианты обмена, например, на подготовленный УАЗ «Патриот», спецтехнику или легковой автомобиль без доплаты.