Незрячая массажистка из Хабаровска возвращает детям речь и движение

В Хабаровском крае в детском клиническом центре медицинской реабилитации «Амурский» работает уникальный специалист — незрячая массажистка Елена Фролова. Каждый день её руки помогают 10−12 детям с тяжёлыми нарушениями здоровья, рассказали в краевом минздраве.
Елена потеряла зрение в 19 лет после автомобильной аварии. Десять лет она боролась с отчаянием и потерей смысла жизни, но нашла силы вернуться к мечте детства — помогать людям. Она окончила медицинский колледж и стала медицинской сестрой по массажу, полностью посвятив себя профессии.
«Глубокое отчаяние длилось десять лет. Но мама-медсестра ещё в детстве брала меня на работу, и я всегда знала — хочу помогать людям. Господь дал силы продолжить этот путь. Поступила в колледж, выбрала массаж. Было страшно, казалось, шаг в неизвестность. Но я научилась жить самостоятельно, обрела профессию и настоящее дело жизни», — рассказала Елена Фролова.
Благодаря её обострённому тактильному восприятию она чувствует состояние каждого ребёнка буквально кончиками пальцев и подбирает индивидуальный подход. Дети быстро привыкают к ней и идут на процедуры с удовольствием. Результаты видны уже спустя короткое время — у ребят улучшаются движения, координация и даже речь.
«Пять сеансов массажа Елены Владимировны помогли добиться невероятного результата — сейчас у моего мальчика хорошая речь, он высказывает свои мысли. До этого был минимальный набор слов, а сейчас сын может читать стихотворения!» — поделилась Татьяна Курбатова, мама четырёхлетнего Ильи.
В центре для Елены создали все условия — у массажистки удобное рабочее место, навигация по коридорам и кабинету продумана до мелочей. Коллеги гордятся массажисткой и её силой духа, а заведующая неврологическим отделением Галина Милованова подчёркивает, что её путь стал настоящим примером для всех.