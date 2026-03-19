Жителей Красноярска предупредили о снеге, ветре и резком похолодании 19 марта

В четверг, 19 марта, погода преподнесет красноярцам неприятный сюрприз. Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют ее резкое ухудшение. Утром и днем ожидается мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром.
Порывы юго-западного ветра местами достигнут 13−18 метров в секунду. При этом столбики термометров днем покажут от ноля до двух градусов мороза.
Однако уже ночью в городе резко похолодает: температура воздуха опустится до −15…-17 градусов. К этому времени ветер должен стихнуть.
В течение суток атмосферное давление будет меняться, его значения будут колебаться от 746 до 749 миллиметров ртутного столба.