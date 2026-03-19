Жителей Комсомольска-на-Амуре просят поделиться семейными архивами

В рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре просит местных жителей поделиться историческими материалами о парке «Строитель». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подготовка к реконструкции общественного пространства уже началась.
По информации пресс-службы администрации Города юности, чтобы проект стал по-настоящему «народным», пригодятся любые данные. Краеведческий музей собирает фотографии парка «Строитель» разных лет, начиная со времён Советского союза, а также личные истории, воспоминания или семейные легенды.
— Все собранные музеем материалы станут частью заявки на Всероссийский конкурс. Они помогут доказать разработчикам проекта реконструкции парка «Строитель», что это место с уникальной историей, которое по-настоящему достойно масштабного обновления, — рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, что парк «Строитель» был создан в 1939 году и является одним из старейших в Городе юности. Общественная территория почти 40 лет была в запустении и стояла неухоженной, поэтому её благоустройство — знаковое событие для местных жителей. По задумке, парк после реконструкции сохранит первоначальный неоклассический стиль советского периода.