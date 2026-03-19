Россиянам назвали дату Пасхи в 2026 году

Праздник Пасхи в России будет отмечаться 12 апреля. Об этом РИА Новости рассказал священник Владислав Береговой.
«В этом году Пасха Христова выпадает на 12 апреля. Да-да, на тот самый день, когда мы, православные, дружно вспоминаем, что наш русский космонавт Юрий Гагарин когда-то сказал: “Поехали!”» — сказал он.
Священник уточнил, что расчёт Пасхи основан на лунно-солнечном цикле, поэтому праздник может выпадать на любой день в интервале с 4 апреля по 8 мая. Дата 12 апреля в этом интервале не является редкостью — она уже приходилась на 2020 год.
Праздник Пасхи для православных в 2025 году отмечался 20 апреля.
Напомним, что в мае праздничные нерабочие дни — 1 и 11 числа. Календарные нерабочие дни — 2−3, 9−10, 16−17, 23−24, 30−31 мая.
В свою очередь с апреля россиян ждут перемены в экономической сфере. Социальная пенсия вырастет до 16,5 тыс. рублей с 1 апреля, рост составит 6,8%. Кроме этого, индексация затронет выплаты для инвалидов первой группы с детства и по уходу для людей старше 80 лет и инвалидов первой группы.