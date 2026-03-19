Как распознать нарцисса в начале отношений: 7 явных признаков

Начало романа часто напоминает сказку. Нас заваливают комплиментами, дарят звезды с неба и клянутся в вечной любви уже на втором свидании. Но иногда за этим фасадом идеального партнера скрывается нарциссический тип личности. Психологи предупреждают: первые недели знакомства — лучшее время, чтобы снять розовые очки и распознать скрытые сигналы. Как же отличить здоровую влюбленность от «love bombing» (любовной бомбардировки), вслед за которой вас обязательно эмоционально выпоторошат?
Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к трем экспертам: клиническому психологу Андрею Осипову, специалисту по созависимым отношениям Милане Барановой и семейному терапевту Сабине Поповой. Они выделили семь ключевых сигналов, которые подает нарцисс еще в самом начале пути.
1. Невероятно стремительное сближение.
Вы познакомились в понедельник, а в среду вам уже пишут, что никогда не встречали такого родного человека. К концу недели речь заходит о совместном отпуске, а через месяц — о переезде.
Такое поведение называется любовной бомбардировкой. Жертва чувствует себя избранной, единственной и неповторимой. Но, как объясняет Андрей Осипов, это не искренняя страсть, а тактика: «Нарцисс не влюбляется в вас. Он влюбляется в свое отражение в вас. Ему нужен не партнер, а источник восхищения. Быстрое сближение нужно для того, чтобы вы потеряли бдительность и не заметили подмены понятий. У здоровых отношений есть естественный ритм: сближение, пауза, проверка реальностью. Здесь же на вас обрушивается цунами эмоций».