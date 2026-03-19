Глава РГР Шурыгин назвал регионы РФ с самыми дешевыми квартирами

Президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин в разговоре с aif.ru назвал регионы с наиболее низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках и «вторичке».
«Если смотреть на регионы в среднем, то самые низкие цены за квадратный метр в новостройках сегодня демонстрирует ряд субъектов с невысоким спросом и сложной социально‑экономической ситуацией. На Северном Кавказе это Ингушетия, Кабардино‑Балкария, Карачаево-Черкесия, новостройки здесь могут стоить от 55−80 тыс. руб. за кв. м, что в 2−3 раза ниже среднероссийского уровня», — отметил эксперт.
Кроме того, в диапазоне 70−80 тысяч рублей за квадратный метр можно найти квартиры в новостройках в Центральной России и на Урале: в Псковской, Оренбургской, Курганской, Брянской и Смоленской областях.
«На вторичном рынке самый дешевый квадрат фиксируется в Курганской, Смоленской, Астраханской, Ульяновской областях и некоторых северных территориях, где встречаются квартиры по 40−80 тыс. руб. за метр», — добавил Шурыгин.
Он уточнил, что в городах с населением более 100 тысяч человек наиболее низкие цены на строящееся жилье фиксируют в Магнитогорске, Черкесске, Копейске, Шахтах, Нижнем Тагиле и Пскове. «Типовую однокомнатную квартиру площадью около 35 кв. м там можно купить дешевле 3,5 млн руб., то есть менее 100 тыс. руб. за кв. м», — резюмировал собеседник aif.ru.