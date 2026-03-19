Глава РГР Шурыгин назвал регионы РФ с самыми дешевыми квартирами

Он уточнил, что в городах с населением более 100 тысяч человек наиболее низкие цены на строящееся жилье фиксируют в Магнитогорске, Черкесске, Копейске, Шахтах, Нижнем Тагиле и Пскове. «Типовую однокомнатную квартиру площадью около 35 кв. м там можно купить дешевле 3,5 млн руб., то есть менее 100 тыс. руб. за кв. м», — резюмировал собеседник aif.ru.