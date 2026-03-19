В Хабаровске автобусы маршрута № 20 перешли на новый график работы

В Хабаровске автобус маршрута № 20, связывающий железнодорожный вокзал и Индустриальный парк, переходит на новый график работы, сообщает Управление промышленности и транспорта администрации города.

Источник: AmurMedia

С 19 марта изменится расписание маршрута № 20 «Железнодорожный вокзал — Индустриальный парк».

Расписание движения маршрута № 20 «Железнодорожный вокзал — Индустриальный парк».

отправление от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал».

07:32, 08:51, 10:43, 11:59, 13:24, 14:50, 17:02, 18:30, 20:10, 21:30;

отправление от остановочного пункта «Индустриальный парк».

06:50, 08:09, 09:33, 11:16, 12:42, 14:07, 15:33, 17:43, 19:15, 20:52.

Пассажиры могут уточнить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», веб-приложением «Go2bus» (0+), либо позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.