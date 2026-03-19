В Хабаровске автобусы маршрута № 20 перешли на новый график работы

С 19 марта изменится расписание маршрута № 20 «Железнодорожный вокзал — Индустриальный парк».
Расписание движения маршрута № 20 «Железнодорожный вокзал — Индустриальный парк».
отправление от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал».
07:32, 08:51, 10:43, 11:59, 13:24, 14:50, 17:02, 18:30, 20:10, 21:30;
отправление от остановочного пункта «Индустриальный парк».
06:50, 08:09, 09:33, 11:16, 12:42, 14:07, 15:33, 17:43, 19:15, 20:52.
Пассажиры могут уточнить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», веб-приложением «Go2bus» (0+), либо позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.