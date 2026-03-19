Эксперт Голубева: за еду на рабочем месте сотрудников могут наказывать

Эксперт сообщила, что Трудовой кодекс РФ гарантирует работникам право на перерыв для отдыха и питания. В течение рабочего дня сотруднику должен быть предоставлен перерыв продолжительностью не менее 30 минут и не более двух часов, который не включается в рабочее время. Время и продолжительность такого перерыва устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем, отметила Голубева.