Эксперт Голубева: за еду на рабочем месте сотрудников могут наказывать

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Если сотрудник ест на рабочем месте, когда в компании предусмотрена столовая или место для приема пищи, то это может восприниматься как нарушение трудовой дисциплины. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Работодатель имеет право запретить прием пищи на рабочих местах и установить правило, что сотрудники должны есть только в специально оборудованных помещениях. Такие требования обычно закрепляются в правилах внутреннего трудового распорядка или других локальных нормативных актах организации. Если запрет установлен официально и работник был ознакомлен с ним, его нарушение может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины», — сказала эксперт.
При этом Голубева отметила, что введение такого правила не считается ухудшением условий труда, раз работодатель обеспечил сотрудникам возможность нормально поесть во время установленного перерыва, например, организовав комнату для приема пищи или доступ к столовой.
Эксперт добавила, что само по себе употребление пищи на рабочем месте редко становится самостоятельным основанием для ответственности. Ключевое значение имеет не факт «еды», а то, повлияло ли это на выполнение трудовых обязанностей.
«Если сотрудник в рабочее время фактически не исполняет свои обязанности, например, длительное время (условно более 20−30 минут) занят приемом пищи вместо работы, — это может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины. В таком случае работодатель вправе применить дисциплинарные меры, предусмотренные ТК РФ, — замечание или выговор», — сказала Голубева.
Эксперт сообщила, что Трудовой кодекс РФ гарантирует работникам право на перерыв для отдыха и питания. В течение рабочего дня сотруднику должен быть предоставлен перерыв продолжительностью не менее 30 минут и не более двух часов, который не включается в рабочее время. Время и продолжительность такого перерыва устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем, отметила Голубева.