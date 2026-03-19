Житель Хабаровского края пойдет под суд за оправдание терроризма

Житель Комсомольска-на-Амуре предстанет перед судом за оправдание терроризма в интернете. Утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Следствие установило, что 44-летний мужчина изучал материалы, которые распространяли украинские источниками, а также выражал несогласие с проведением специальной военной операции.

С декабря 2024 года по июнь 2025 года в интернете он в своих комментариях в интернете оправдывал действия «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ) и «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в РФ). Деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). На этапе предварительного следствия он полностью признал свою вину и раскаялся.

Уголовное дело направлено в 1-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.