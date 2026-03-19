КСИР: Базы США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне поражены ракетами и дронами

По информации Корпуса, его военно-морские силы поразили ключевые объекты на авиабазах Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ, вертолетной базе Аль-Адаири в Кувейте, а также на базе Мина Салман в Бахрейне.
Как уточняется в заявлении, ударами поражены: на базе Минхад — командные центры, топливохранилища и ангары; на Аль-Дафра — резервуары с топливом и РЛС раннего предупреждения; на Аль-Адаири — радарные установки и основная площадка для стоянки авиации; на Мина Салман — штабная структура Пятого флота ВМС США.
Накануне KP.RU писал, что Иран удар ракетами по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском городе Янбу.
Позднее МИД Саудовской Аравии пригрозил США ответить на эскалацию эскалацией.