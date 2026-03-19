КСИР: Базы США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне поражены ракетами и дронами

В Иране заявили об ударе по базам США на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Иран атаковал ракетами и беспилотниками по военным объектам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

По информации Корпуса, его военно-морские силы поразили ключевые объекты на авиабазах Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ, вертолетной базе Аль-Адаири в Кувейте, а также на базе Мина Салман в Бахрейне.

Как уточняется в заявлении, ударами поражены: на базе Минхад — командные центры, топливохранилища и ангары; на Аль-Дафра — резервуары с топливом и РЛС раннего предупреждения; на Аль-Адаири — радарные установки и основная площадка для стоянки авиации; на Мина Салман — штабная структура Пятого флота ВМС США.

Накануне KP.RU писал, что Иран удар ракетами по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском городе Янбу.

Позднее МИД Саудовской Аравии пригрозил США ответить на эскалацию эскалацией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше