В новосибирском Академгородке закрывается ресторан, проработавший 19 лет

Последний день работы заведения назначен на 31 марта.

Источник: Om1 Новосибирск

В новосибирском Академгородке завершает работу один из известных ресторанов — «Т. Б. К. Лонж». Заведение на улице Золотодолинской закроется в конце марта после 19 лет работы.

Как сообщили в соцсетях ресторана, последним днём станет 31 марта. За это время «Т. Б. К. Лонж» успел стать заметным местом для жителей Академгородка и гостей района.

«Мы очень хотим увидеть каждого из вас, обняться, вспомнить всё, что было, и попрощаться по-настоящему тепло», — отметили в соцсетях ресторана.

Ранее мы сообщали, что всё больше жителей Новосибирской области выбирают еду навынос или доставку. По данным регионального Минпромторга, на начало марта 2026 года в области насчитывается уже 311 заведений такого формата — это примерно на 20% больше, чем год назад.