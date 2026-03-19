Рядовой Чуйко в ближнем бою лично ликвидировал четверых военных ВСУ

Российский военнослужащий Дмитрий Чуйко в ходе штурма опорного пункта лично уничтожил четырёх солдат Вооружённых сил Украины в ближнем бою, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Чуйко действовал на одном из тактических направлений в составе штурмовой группы.
«Подобравшись к врагу с нескольких направлений, мотострелки начали штурм. В ходе боя, уничтожая противника из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также при помощи ручных осколочных гранат, штурмовая группа захватила позиции и зачистила опорный пункт. Умело действуя в ближнем бою, Дмитрий Чуйко лично уничтожил четырёх украинских боевиков», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Денисе Демихове. Ефрейтор Демихов под артиллерийским обстрелом и ударами беспилотников украинских войск восстановил повреждённую линию связи. Речь идёт о повреждённом проводном кабеле между командным пунктом батальона и командно-наблюдательным пунктом штурмовой роты.
«Связист под непрекращающимся обстрелом выдвинулся на поиски поврежденного участка. Поскольку кабель восстановлению не подлежал, Демихов в кратчайшие сроки протянул новый полевой кабель, восстановив связь между подразделениями. Это позволило штурмовикам продолжить выполнение задачи и захватить опорный пункт противника», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.