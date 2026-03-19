Запретный плод: Диетолог назвала семь скрытых причин срывов при похудении

Путь к стройной фигуре редко бывает гладким — практически каждый, кто когда-либо пытался сбросить вес, сталкивался с моментами, когда рука сама тянется к запретному лакомству. Такие эпизоды нередко сопровождаются чувством вины и разочарования в собственной силе воли. Во время общения с Life.ru диетолог, нутрициолог, автор проекта «Код стройности» Юлия Кашапова развеяла распространённый миф о слабохарактерности и выделила семь основных причин срывов при похудении.

Источник: Life.ru

1. Неправильно поставленная мотивация.

Неверно поставленная мотивация является одной из главных причин нарушения диеты. Когда человек стремится похудеть исключительно ради внешних целей, например, чтобы влезть в любимое платье, после достижения результата стимул исчезает, и контроль над питанием ослабевает. Важно сформулировать более глубокую и устойчивую мотивацию, связанную со здоровьем, самочувствием и качеством жизни.

2. Однообразная и непитательная еда.

Организм нуждается в разнообразии вкусов и достаточной калорийности для нормальной работы, подчёркивает специалист. Постоянное употребление одних и тех же продуктов, пусть даже полезных, например, куриная грудка и огурец, может привести к дефициту питательных веществ и ощущению голода. Организм требует разнообразия вкусов и текстур, а также достаточного количества калорий для нормального функционирования.

3. Стресс и гормон кортизол.

Стресс — мощный фактор риска срывов. Под его воздействием организм вырабатывает гормон кортизол, который повышает аппетит и тягу к сладкому и жирному. Важно научиться управлять стрессом: практиковать техники релаксации, медитации, заниматься спортом, проводить время на природе.

4. Исключение любимых продуктов.

Строгое ограничение в любимых продуктах может привести к психологическому дискомфорту и срыву. Необходимо искать альтернативы, которые будут удовлетворять ваши вкусовые предпочтения и при этом соответствовать вашим целям.

5. Лишнее количество разгрузочных дней.

Постоянные разгрузочные дни создают стресс для организма, который начинает запасаться энергией в виде жира. Эксперт рекомендует придерживаться сбалансированного питания каждый день.

6. Переразмещение желудка.

Чрезмерное употребление пищи в праздничные дни или во время «разрешённых» дней может привести к растяжению желудка. Впоследствии, даже обычная порция еды может казаться недостаточной, что провоцирует чувство голода и срыв.

7. Побочные эффекты лекарственных препаратов.

Некоторые препараты, например, «подавители сладкого», могут иметь побочные эффекты в виде усиления аппетита. Следует всегда помнить, что «волшебных пилюль» для похудения не бывает.

Как договариваться с собой:

— Слушайте свой организм, обращайте внимание на сигналы голода и сытости.

— Не лишайте себя любимых продуктов, находите более здоровые альтернативы.

— Разнообразьте рацион, включайте в свой рацион разнообразные продукты, богатые питательными веществами.

— Научитесь управлять стрессом, практикуйте техники релаксации, такие как йога, медитация или прогулки на свежем воздухе.

— Будьте добры к себе, помните, что срывы — это часть процесса. Важно не сдаваться и продолжать двигаться к своей цели.

Юлия Кашапова.

Диетолог, нутрициолог, автор проекта «Код стройности».

Ранее фитнес-тренер и диетолог Артём Никульшин заявил, что голодание и жёсткие диеты ради похудения не помогут похудеть. По его словам, резкое ограничение калорий даёт лишь краткосрочный эффект за счёт воды, а затем ведёт к срыву и набору веса. Для похудения нужно есть на 1 кг веса — 1,5−2 г белка, 0,7−1 г жиров, 1,5−2 г углеводов. Лучше всего дефицит калорий в 10−20%, достаточное количество белка, силовые тренировки 2−3 раза в неделю и ежедневная активность, например, восемь тысяч шагов и здоровый сон.

