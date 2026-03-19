Запретный плод: Диетолог назвала семь скрытых причин срывов при похудении

Ранее фитнес-тренер и диетолог Артём Никульшин заявил, что голодание и жёсткие диеты ради похудения не помогут похудеть. По его словам, резкое ограничение калорий даёт лишь краткосрочный эффект за счёт воды, а затем ведёт к срыву и набору веса. Для похудения нужно есть на 1 кг веса — 1,5−2 г белка, 0,7−1 г жиров, 1,5−2 г углеводов. Лучше всего дефицит калорий в 10−20%, достаточное количество белка, силовые тренировки 2−3 раза в неделю и ежедневная активность, например, восемь тысяч шагов и здоровый сон.