Студенты ТГМУ разработали метод регенерации зрительного нерва и провели операцию

В Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) успешно завершён первый этап эксперимента по восстановлению поражённого зрительного нерва — структуры, повреждение которой до сих пор считалось необратимым. Авторами методики стали студенты 6 курса Глеб Лисица и Артём Ворошилов под научным руководством заведующего кафедрой офтальмологии и оториноларингологии ТГМУ, профессора Глеба Федяшева, сообщила пресс-служба учебного заведения.
"Операция проведена в рамках строгого научного исследования на экспериментальном животном, в данном случае это кролик. Выбор модели не случаен: глазные структуры биологической модели по размерам и анатомии максимально схожи с человеческими. Это значит, что результаты эксперимента максимально приближены к реальной клинической практике, — отметил Глеб Федяшев.
Послеоперационный период прошёл без осложнений, что подтверждает безопасность новой хирургической техники. Теперь исследователи переходят к самому ответственному этапу — оценке восстановления зрительных функций.
По словам профессора Федяшева, если результаты подтвердятся, разработка может стать основой для терапии миллионов людей, потерявших зрение из-за травм. Отмечается, что этот проект — пример того, как инициатива студентов при поддержке наставников превращается в реальный вклад в мировую науку.
«Ребята предложили интересный перспективный проект, мы поддержали опытом, советом, оборудованием на всех этапах эксперимента. Будущее за организациями и людьми, которые видят потенциал в других», — говорит Глеб Федяшев.