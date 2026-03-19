В Госдуме предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним

РИА Новости: Колунов предложил запретить продавать бензин несовершеннолетним.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости предложил запретить продавать бензин несовершеннолетним на всей территории России.

Парламентарий отметил, что фракция «Единая Россия» в Мособлдуме подготовила законопроект, призванный запретить продажу топлива — бензина и дизеля — несовершеннолетним. Если проект примут, то продажа топлива лицам до 18 лет будет запрещена на всей территории Подмосковья, что позволит сократить количество питбайков на улицах, объяснил он.

«Было бы правильным принять такой закон в масштабах всей страны в случае, если он докажет свою эффективность. Подмосковье как раз может стать пилотным регионом», — сказал Колунов.

Он добавил, что люди часто жалуются именно на подростков, которые рассекают на питбайках, нарушая правила дорожного движения, выезжая на дороги общего пользования, умышленно шумят, создают аварийные ситуации.

«Только за прошлый 2025 год в России в ДТП с питбайками пострадало более двух тысяч человек, погибло более 30 подростков. Количество аварий выросло на 30%, параллельно с этим продажи питбайков увеличились в три раза», — подчеркнул депутат.

Питбайки — это мотоциклы из категории спортинвентаря, для управления которыми не требуются водительские права.

