В Приморье после аварии газовоза перекрыли движение к селу Хороль

Газовоз, перевернувшийся в кювет на 78 км 700 м автодороги «Михайловка — Турий Рог» в Ханкайском округе, по‑прежнему блокирует движение по трассе в сторону села Хороль, проезд для всех видов транспорта на этом участке закрыт.
По данным пресс‑службы УМВД России по Приморскому краю, специализированная автоцистерна, перевозившая газ, съехала с проезжей части и опрокинулась в придорожный кювет. В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, в результате происшествия обошлось без пострадавших и утечки топлива.
Как уточнили в полиции, ограничения введены в целях обеспечения безопасности граждан и беспрепятственной работы экстренных служб: движение по направлению к селу Хороль на данном отрезке дороги полностью перекрыто. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и использовать объезд через населённый пункт Жариково.
На месте аварии задействованы экипажи ДПС и сотрудники МЧС, которые регулируют транспортный поток на подъездах к перекрытому участку и контролируют обстановку вокруг перевёрнутой автоцистерны. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют соблюдение водителем требований Правил дорожного движения.