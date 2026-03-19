В Приморье после аварии газовоза перекрыли движение к селу Хороль

По данным пресс‑службы УМВД России по Приморскому краю, специализированная автоцистерна, перевозившая газ, съехала с проезжей части и опрокинулась в придорожный кювет. В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, в результате происшествия обошлось без пострадавших и утечки топлива.