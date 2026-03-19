Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье после аварии газовоза перекрыли движение к селу Хороль

Экстренные службы организовали работу на месте происшествия и контролируют обстановку.

Источник: Аргументы и факты

Газовоз, перевернувшийся в кювет на 78 км 700 м автодороги «Михайловка — Турий Рог» в Ханкайском округе, по‑прежнему блокирует движение по трассе в сторону села Хороль, проезд для всех видов транспорта на этом участке закрыт.

По данным пресс‑службы УМВД России по Приморскому краю, специализированная автоцистерна, перевозившая газ, съехала с проезжей части и опрокинулась в придорожный кювет. В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, в результате происшествия обошлось без пострадавших и утечки топлива.

Как уточнили в полиции, ограничения введены в целях обеспечения безопасности граждан и беспрепятственной работы экстренных служб: движение по направлению к селу Хороль на данном отрезке дороги полностью перекрыто. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и использовать объезд через населённый пункт Жариково.

На месте аварии задействованы экипажи ДПС и сотрудники МЧС, которые регулируют транспортный поток на подъездах к перекрытому участку и контролируют обстановку вокруг перевёрнутой автоцистерны. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют соблюдение водителем требований Правил дорожного движения.