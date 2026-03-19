Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабина фуникулера рухнула на горнолыжном курорте

На известном горнолыжном курорте Энгельберг в Швейцарии произошла трагедия: кабина фуникулера обрушилась на снежный склон, в результате чего одна из находившихся внутри женщин погибла.

Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, сильный ветер стал причиной беды. «Поднялся сильный ветер. Затем послышался треск, и трос оборвался. В итоге кабина рухнула», — рассказал один из лыжников, ставший свидетелем происшествия. Очевидцы немедленно отреагировали на случившееся и поспешили к месту падения.

Спасательные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Однако, несмотря на все усилия, реанимация 61-летней пассажирки, находившейся в поврежденной кабинке, не увенчалась успехом — женщина скончалась.

Данный инцидент ставит под вопрос безопасность канатных дорог на популярных горнолыжных курортах и вызывает обеспокоенность среди туристов и властей.

Ранее в Турции после аварии на фуникулере эвакуировали 49 человек из 184.