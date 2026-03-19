Сформированы пары четвертьфинала Лиги чемпионов

А ранее в ответном полуфинальном матче «пути РПЛ» Фонбет Кубка России московское «Динамо» на домашней «Лукойл-Арене» минимально уступило землякам из «Спартака» — 0:1. Несмотря на поражение, в финал «пути РПЛ» вышел именно «Динамо» благодаря крупной победе в первом матче со счётом 5:2. Теперь бело-голубых ждёт двухматчевое противостояние с «Краснодаром» за выход в суперфинал.