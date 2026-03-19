Юных омичей зовут участвовать в третьем сезоне игр «Зарница 2.0»

В Омской области продолжается регистрация на Всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». Школьников от 7 до 17 лет приглашают принять участие в третьем сезоне игр.
На сегодня к игре присоединились 14 132 омичей. Муниципальные этапы прошли в Таврическом, Крутинском, Одесском и Калачинском районах.
Третий сезон пройдет под девизом «Здесь рождается характер». Участников ждут новые онлайн-курсы, испытания, а также специальность — связист. Организаторы предусмотрели игровые механики в зависимости от возраста участников. Прием заявок открыт до 31 марта на сайте.
Во время муниципального и регионального этапов школьники преодолеют спортивные испытания, викторины, окажут первую медицинскую помощь, продемонстрируют знания истории России. На окружных сборах пройдет отрядное состязание «марш-бросок» с использованием лазертага и дронов.
В прошлом году в Омской области в отборочном этапе участвовали 40 тысяч человек. Регион впервые стал площадкой для окружных сборов Сибири. На всероссийском финале в Волгограде Омскую область представляли ребята трёх отрядов, которые завоевали три призовых места в личном зачете.