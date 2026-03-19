Экономист рассказала, кто может получить «налоговый кешбэк» в 2026 году

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми и со среднедушевым доходом на семью ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, в 2026 году могут вернуть 7% из уплаченного 13-процентного НДФЛ, сообщила РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.
«Под “налоговым кешбэком” в данном случае понимается возврат части уплаченного НДФЛ налогоплательщикам с детьми при соблюдении определенных условий. В 2026 году на эту единовременную выплату могут претендовать родители двух и более несовершеннолетних детей, если они имели в 2025 году облагаемый НДФЛ доход, а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный региональный прожиточный минимум. Дети могут быть и старше (до 23 лет), если учатся очно», — рассказала экономист.
Для получения выплаты необходимо с 1 июня до 1 октября подать заявление — либо лично в территориальное отделение Соцфонда РФ или МФЦ, либо через портал госуслуг.
Как у детей, так и у родителей должно быть российское гражданство, оба родителя также должны иметь налоговое резидентство РФ. Для получения выплаты необходимо также отсутствие задолженности по алиментам, добавила экономист.