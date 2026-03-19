«Обдумывают шаги»: США планируют отправить тысячи военных на Ближний Восток

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США не должны даже рассматривать возможность проведения сухопутной операции в Иране. По его словам, у для этого Америки нет достаточного числа солдат. Он отметил, что такое вторжение стало бы «самоубийством» для армии США.