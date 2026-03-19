«Обдумывают шаги»: США планируют отправить тысячи военных на Ближний Восток

Администрация президента США рассматривает возможность отправки тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Администрация Трампа рассматривает возможность переброски тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближний Восток, пока Трамп обдумывает дальнейшие шаги в отношении Ирана», — написал корреспондент Reuters Идрис Али в соцсети X.
Идрис Али уточнил, что один из рассматриваемых вариантов безопасности Ормузского пролива включает развертывание сил на иранском побережье.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США не должны даже рассматривать возможность проведения сухопутной операции в Иране. По его словам, у для этого Америки нет достаточного числа солдат. Он отметил, что такое вторжение стало бы «самоубийством» для армии США.