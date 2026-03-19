Важное пособие хотят увеличить до 50 тысяч — кого ждет внушительный денежный «куш»?

IrkutskMedia, 19 марта. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Поправками предусмотрено увеличение единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.
В настоящее время размер пособия составляет 28 450,45 рубля. В случае принятия изменений норма начнёт действовать через 10 дней со дня официального опубликования. В пояснительной записке к законопроекту народные избранники отмечают, что, по данным опросов, примерно треть россиян тратит на ребенка ежемесячно от 30 до 50 тысяч рублей, для двух третей семей с двумя детьми расходы на детей составляют 30−50% семейного бюджета, а основным сдерживающим фактором для рождения детей граждане называют сложное финансовое положение.
Необходимость внесения изменений в законодательство о пособиях парламентарии также объяснили тем, что меры социальной поддержки различаются в разных регионах. По мнению депутатов, поправки в случае их принятия будут способствовать увеличению рождаемости во всех российских субъектах. Кроме того, нововведение поможет устранить региональное неравенство и обеспечит существенную материальную поддержку для родителей при рождении детей.