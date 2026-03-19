В Аларском районе фермер использовал на земельных участках опасные пестициды

IrkutskMedia, 19 марта. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия регулярно проводит проверки соблюдения требований в части применения пестицидов. Недавно ведомство выявило нарушение на территории Приангарья.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Приангарья и Республики Бурятия, установлено, что в 2025 году фермер из Аларского района выращивал зерновые и зернобобовые культуры с использованием пестицидов второго класса опасности для человека: Паноксон, Когорта, Репер Трио, Примадонна, Гербитокс, Оплот Трио, Торнадо 540 и первого класса опасности для пчёл: Борей, Восторг, Эсперо.
При этом информация об этом в специальную систему «Сатурн» не вносилась.
«Отсутствие этих данных не позволяет оценить выполнение установленных регламентов и правила применения пестицидов и агрохимикатов, что может негативно воздействовать на здоровье людей и окружающую среду», — говорится в сообщении.
Ранее агентство сообщало, что мировой судья Усть-Удинского района 19 января 2026 года оштрафовал главу крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) на 330 тысяч рублей. Фермер не исполнил предписание Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия по охране почв. Решение по делу об административном правонарушении поступило в адрес надзорного ведомства.