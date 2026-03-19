В Аларском районе фермер использовал на земельных участках опасные пестициды

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Приангарья и Республики Бурятия, установлено, что в 2025 году фермер из Аларского района выращивал зерновые и зернобобовые культуры с использованием пестицидов второго класса опасности для человека: Паноксон, Когорта, Репер Трио, Примадонна, Гербитокс, Оплот Трио, Торнадо 540 и первого класса опасности для пчёл: Борей, Восторг, Эсперо.