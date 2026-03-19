Капризную погоду обещают красноярцам в ближайшие дни

В конце третьей недели марта синоптики прогнозируют в Красноярске переменчивую погоду и как следствие, гололедицу на дорогах.
В четверг ожидается 0, −2 °C, юго-западный ветер 5−10 м/с, временами — с порывами до 13−18 м/с, облачность с прояснениями и небольшой снег.
В ночь на пятницу температура резко понизится до −11, −15 °C, но днем столбики уличных термометров поднимутся до отметки −2 °C, ветер станет умеренным, возможен слабый снег.
А на выходных в Красноярске должно ощутимо потеплеть: по ночам — около −2, −4 °C, днем — оттепель до +3, +5 °C. В целом будет облачно, но преимущественно без существенных осадков, суббота выдастся ветреной.
Атмосферное давление в эти дни будет в пределах нормы.
